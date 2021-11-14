Финансист Григорьева составила список документов для получения максимальной пенсии

Москва, 14 ноября. Документы, которые подтверждают особые условия труда, необходимы для оформления максимальной пенсии в России. Об этом проинформировала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Среди факторов получения максимально возможной пенсии также числятся стаж и уровень заработка. При соблюдении этих условий граждане Российской Федерации могут рассчитывать на высокие пенсионные отчисления, пишет агентство «Прайм».

«Так, на лицевых счетах ПФР содержится информация о стаже и размере заработка, как по основному месту работы гражданина, так и по местам совмещения и другим разовым заработкам, если они были официально оформлены», — добавила Григорьва.

Эксперт уточнила, что чем выше получаемая заработная плата во время трудового стажа, тем выше субсидирование. Также в зависимости от группы инвалидности россияне могут получать максимальную пенсию.

Ранее в ПФР напомнили россиянам о возможности принять участие в программе софинансирования пенсий. Благодаря этому проекту получатели субсидий могут рассчитывать на выплату в 24 тысячи рублей.