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Финансист Григорьева составила список документов для получения максимальной пенсии
Общество
Финансист Григорьева составила список документов для получения максимальной пенсии
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 14 ноября. Документы, которые подтверждают особые условия труда, необходимы для оформления максимальной пенсии в России. Об этом проинформировала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Среди факторов получения максимально возможной пенсии также числятся стаж и уровень заработка. При соблюдении этих условий граждане Российской Федерации могут рассчитывать на высокие пенсионные отчисления, пишет агентство «Прайм».

«Так, на лицевых счетах ПФР содержится информация о стаже и размере заработка, как по основному месту работы гражданина, так и по местам совмещения и другим разовым заработкам, если они были официально оформлены», — добавила Григорьва.

Эксперт уточнила, что чем выше получаемая заработная плата во время трудового стажа, тем выше субсидирование. Также в зависимости от группы инвалидности россияне могут получать максимальную пенсию.

Ранее в ПФР напомнили россиянам о возможности принять участие в программе софинансирования пенсий. Благодаря этому проекту получатели субсидий могут рассчитывать на выплату в 24 тысячи рублей.

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