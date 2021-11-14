Два ретривера спасли своего пожилого хозяина на горной тропе в Великобритании

Кесвик, 14 ноября. Пожилого британца настиг приступ эпилепсии во время прогулки с собаками на горной тропе в Камбрии. Два умных ретривера пришли на помощь потерявшему сознание хозяину.

Мужчина и две собаки были совсем одни, когда случился приступ. Однако псы не растерялись, один из них побежал за помощью, а второй остался рядом с 71-летним хозяином.

«Невероятно, но черный лабрадор-ретривер пострадавшего мужчины побежал за проходившей неподалеку туристкой и стал лаять, чтобы привлечь ее внимание и заставить пойти с ним к тропе. Затем она увидела вторую собаку, лежавшую рядом с человеком без сознания», — сообщили представители горноспасательной службы Кесвика в социальных сетях.

Женщина сразу же вызвала спасателей. К их приезду пенсионер уже пришел в себя и смог самостоятельно дойти до машины. Сейчас он чувствует себя хорошо и с благодарностью говорит о своих ретриверах. Британец признался, что слышал о разных спасениях, которые совершали собаки, но никогда не думал оказаться в подобной ситуации.

Служебная собака ранее обнаружила упавшего в овраг жителя Марий Эл. Она указала хозяину на оказавшегося в беде человека. Сотрудник полиции вызвал подмогу, мужчину удалось спасти.