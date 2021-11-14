Южноафриканский писатель Уилбур Смит умер в возрасте 88 лет

Кейптаун, 14 ноября. Уилбур Смит является автором множества исторических и приключенческих романов. Он скончался на 89-м году жизни, о чем говорится на официальном сайте писателя.

Смерть настигла Смита в его доме, расположенном в Кейптауне. Причины на данный момент не уточняются.

«Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался сегодня днем ​​в своем доме в Кейптауне», — говорится на его сайте.

Смит родился 9 января 1933 года в Северной Родезии, на месте которой в настоящее время находится Замбия. Его семья является выходцами из Англии. Под авторством писателя вышли книги «Когда пируют львы», «Раскаты грома», «Божество реки» и многие другие.

Еще один известный писатель и сценарист ранее ушел из жизни в России. Речь идет о Викторе Коклюшкине, которого не стало в возрасте 75 лет.