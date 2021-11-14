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Yahoo News Japan перечислил основные преимущества утреннего кофе
Общество
Yahoo News Japan перечислил основные преимущества утреннего кофе
pixabay.com

Токио, 14 ноября. Кофе пьют с давних времен, и многие знают о его полезных свойствах. Напиток помогает пробудить внутренние часы организма, поэтому стоит включить его в завтрак, пишет Yahoo News Japan.

Функции мозга и пищеварения контролируют дневную активность человека. Как только внутренние часы «запущены», у организма появляются силы. В современных условиях люди часто устают из-за работы, чрезмерного нахождения перед компьютером и стресса. Из-за этих факторов могут произойти сбои, пишет «ИноСМИ».

«В современном мире часы нашего организма постоянно сбиваются. Самый эффективный способ настроить их – каждое утро принимать солнечную ванну и завтракать. Но и кофеин оказывает положительное воздействие на организм, поэтому вполне резонно также выпивать по утрам и чашку кофе», — отметили авторы японского издания.

Пользу организму может придать и аромат кофе. В нем содержится свыше 300 антиоксидантных веществ. Но стоит отметить, что они исчезают спустя пять минут после заваривания. А вот вечером от напитка стоит отказаться, так как кофе может замедлить внутренние часы. Лучше заменить его чаем.

Утром кофе рекомендуется пить только после еды. В противном случае напиток запускает работу поджелудочной железы, которая вырабатывает ферменты для переваривания пищи. Из-за ее отсутствия в желудке могут произойти сбои и появятся заболевания ЖКТ.

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