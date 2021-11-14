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Вор-рецидивист из Кемерово пойдет под суд за кражу семечек на 870 тыс. рублей
Происшествия
Вор-рецидивист из Кемерово пойдет под суд за кражу семечек на 870 тыс. рублей
pixabay.com

Кемерово, 14 ноября. Кемеровчанин украл 365 упаковок семечек и две коробки кофе. Общая сумма нанесенного им ущерба оценивается в 870 тысяч рублей.

Заявление на мужчину в правоохранительные органы написал директор товарного склада. Расследование показало, что к краже причастен 33-летний сотрудник предприятия, который трудился на нем разнорабочим. До этого мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

«Полицейские выяснили, что во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись и за действиями злоумышленника никто не наблюдал, он похитил два поддона с упаковками семечек и две коробки кофе. Похищенное подозреваемый продал», — уточнили в областном управлении МВД России.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюремного заключения. В скором времени он предстанет перед судом.

Ущерб на сумму почти 100 млн рублей был нанесен энергетикам Дагестана с начала текущего года. Виновниками этого стали незаконные майнинг-фермы, действующие на территории республики.

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