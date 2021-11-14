Один человек стал жертвой лобового столкновения машин в Углегорске

Углегорск, 14 ноября. Автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Caldina столкнулись лоб в лоб в Углегорске Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции России.

Трагедия произошла примерно в 01:40 14 ноября. Мужчина 1988 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Caldina, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником. В результате инцидента водитель первой машины скончался на месте из-за множественных травм.

Женщина, управлявшая внедорожником, отделалась травмами и осталась в живых. Сотрудники ГИБДД проводят следственно-оперативные мероприятия и устанавливают все причины происшествия.

Похожий инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Там случилось массовое ДТП при участии трех автомобилей, в результате которого погиб один человек.