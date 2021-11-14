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Международные отношения и стойкость России вошли в пророчество Ванги на 2022 год
Общество
Международные отношения и стойкость России вошли в пророчество Ванги на 2022 год
пресс-служба первого канала

Москва, 14 ноября. Предсказания болгарской пророчицы Ванги на 2022 год появились в Сети. Она предрекла миру «большие испытания», а России — «преодоление проблем».

Расшифровать феномен предсказательницы до сих пор так и не удалось. Однако многие продолжают верить в сделанные прогнозы и будоражат свои умы ее видением будущего, передает FTimes. Новое пророчество заставило фанатов Ванги задуматься о предстоящих 12 месяцах.

Ванга заявляла, что пришедшая с востока беда будет распространяться по всему миру. Она заберет много жизней, но люди сумеют привыкнуть к этой проблеме. Возможно, речь в данном контексте шла о пандемии коронавируса. Когда предсказательница делала эти пророчества, ей никто не поверил.

Говорила Ванга и о том, что люди «станут сказочно богаты, но без денег на руках». Некоторые предполагают, что речь идет о платежных банковских системах с картами, которые значительно сократили масштабы использования наличных.

Следующий пункт касается международных отношений. По словам предсказательницы, Россию ожидает разрыв отношений с западными странами. При этом Москва значительно сблизится с Пекином.

Отдельно она рассказала о России, которая стойко сможет преодолеть выпавшие на ее долю испытания. В 2022 году страну не ждет никаких войн и природных катастроф.

Недавно было обнаружено ранее утраченное предсказание Ванги. Оно гласит, что Россия станет «духовным лидером» всего человечества. Этот ход вещей попытаются нарушить Соединенные Штаты и схлестнутся с Россией в противостоянии за звание единственного глобального гегемона.

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