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Издание Al Arabiya объяснило пользу арахиса для улучшения качества сна
Общество
Издание Al Arabiya объяснило пользу арахиса для улучшения качества сна
pexels.com

Абу-Даби, 14 ноября. Пища, которую хочет съесть человек перед сном, должна быть сытной и полезной. Эксперты ассоциации USDA FoodData Central определили пользу арахисового масла для сна.

Арахисовое масло является источником полезных белков и жиров, которые помогают оставаться сытыми до конца ночи. Орех содержит множество витаминов и аминокислот, которые не только предотвращают развитие заболеваний сердца и сосудов, но и способствуют хорошему сну, пишет «ИноСМИ».

«Этот орех является хорошим источником аминокислоты триптофана, которая может помочь улучшить качество сна. Это связано с тем, что организму требуется триптофан для выработки двух ключевых гормонов сна: серотонина и мелатонина», — отмечает издание.

Хорошей закуской, которая поможет быстрее уснуть, станет бутерброд с арахисовым маслом. Питательные вещества, содержащиеся в ореховой пасте, регулируют уровень сахара в крови и могут надолго насытить организм.

Британские специалисты определили время, в которое лучше всего отправляться спать. Правильный и качественный сон поможет снизить риск различных болезней, включая тех, что связаны с сердцем. Самым лучшим они назвали период с 22 до 23 часов.

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