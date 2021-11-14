Издание Al Arabiya объяснило пользу арахиса для улучшения качества сна

Абу-Даби, 14 ноября. Пища, которую хочет съесть человек перед сном, должна быть сытной и полезной. Эксперты ассоциации USDA FoodData Central определили пользу арахисового масла для сна.

Арахисовое масло является источником полезных белков и жиров, которые помогают оставаться сытыми до конца ночи. Орех содержит множество витаминов и аминокислот, которые не только предотвращают развитие заболеваний сердца и сосудов, но и способствуют хорошему сну, пишет «ИноСМИ».

«Этот орех является хорошим источником аминокислоты триптофана, которая может помочь улучшить качество сна. Это связано с тем, что организму требуется триптофан для выработки двух ключевых гормонов сна: серотонина и мелатонина», — отмечает издание.

Хорошей закуской, которая поможет быстрее уснуть, станет бутерброд с арахисовым маслом. Питательные вещества, содержащиеся в ореховой пасте, регулируют уровень сахара в крови и могут надолго насытить организм.

Британские специалисты определили время, в которое лучше всего отправляться спать. Правильный и качественный сон поможет снизить риск различных болезней, включая тех, что связаны с сердцем. Самым лучшим они назвали период с 22 до 23 часов.