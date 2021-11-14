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Шведская экологическая активистка Тунберг разочаровалась итогами СОР26 в Глазго
Общество
Шведская экологическая активистка Тунберг разочаровалась итогами СОР26 в Глазго
instagram.com  /  @gretathunberg

Москва, 14 ноября. Участники ежегодной конференции СОР26 в Глазго занимались пустыми разговорами. Об этом заявила экологическая активистка Грета Тунберг.

Мероприятие проходило под эгидой Организации Объединенных Наций. Политики, которые собрались на саммите, обсуждали проблемы изменения климата. Итогами этой конференции Грета Тунберг оказалась разочарована, описав ее итоги фразой «бла-бла-бла».

«COP26 закончился. Вот краткое описание: бла-бла-бла. Но настоящая работа продолжается вне этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда», — написала Тунберг в своем Twitter.

Ранее аналитик Альгис Микульскис заявил, что конференция СОР26 в Глазго завершилась полным провалом. Отказ лидеров ведущих мировых государств от выступления существенно снизил статусность мероприятия, считает эксперт.

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климат глазго Тунберг сор26
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