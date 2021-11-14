Страны ЕАЭС подписали план сотрудничества в промышленной сфере до 2025 года

Москва, 14 ноября. Заседание Совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялось в пятницу 12 ноября. Страны утвердили дорожную карту в сфере промышленности до 2025 года, сообщили в кабмине.

Принятый документ включает в себя перечень соответствующих мероприятий по всем направлениям. Его определил Евразийский межправительственный совет в апреле текущего года.

Страны ЕАЭС обсудили требования к внедрению и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий. Принятые поправки будут затрагивать сферу вывода на рынок таких товаров в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы распространений эпидемии, пишет «Парламентская газета».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции. По его мнению, евразийский процесс является «мощным инструментом совместного развития» и борьбы с последствиями экономических кризисов.