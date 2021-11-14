Конькобежец Руслан Захаров завоевал серебро в масс-старте на этапе КМ в Польше

Томашов, 14 ноября. Российский конькобежец Руслан Захаров занял второе место в масс-старте на этапе Кубка мира. Международное первенство проходит в польском Томашове.

Захаров пришел к финишу за 7 минут 56,990 секунды. Его обогнал лишь японский конькобежец Масахито Обаяси (7.56,910), а тройку лидеров замкнул Збигнев Брудка (8.09,480). Этап Кубка мира в Томашове подойдет к концу в воскресенье, 14 ноября, пишет RT.

Руслану Захарову 34 года. Он дважды занимал третьи места на чемпионатах мира в командной гонке (2020, 2021), а также один раз завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в масс-старте (2018). До 2017 года россиянин выступал в шорт-треке. Захаров также является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете и имеет золотую медаль мирового первенства 2015 года в аналогичной дисциплине.

Днем ранее российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в первенстве спортивных пар на этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Токио.