NI: советский танк-амфибия ПТ-76 приводил в ужас американских солдат

Вашингтон, 14 ноября. Танки-амфибии советского производства ПТ-76, несмотря на недостаток брони и огневой мощи, наводили ужас на американских солдат в 60-х годах прошлого века. Об этом в материале для журнала The National Interest рассказал аналитик Себастьен Ролин.

Несмотря на массивный корпус, который делает танк плавучим, боевая машина обладает тонким слоем брони. Главным орудием танка числится нарезная пушка Д-56 калибра 76 миллиметров. Агрегат был способен топить катера, высаживать десант и даже вести бой с тяжелыми американскими танками «Паттон», пишет ИноСМИ.

«Различные источники утверждают, что к 1968 году в Советском Союзе было построено от четырех тысяч до 12 тысяч ПТ-76. Его шасси стали основой для многих других боевых бронированных машин», — пишет автор.

Аналитик вспомнил один из эпизодов войны во Вьетнаме, который произошел в 1968 году. Тогда солдаты Вьетнамской народной армии атаковали позиции противника при поддержке десятка ПТ-76. Ролин сообщает, что им противостояли тяжелые противотанковые орудия М40, бойцы специального назначения США и американская бронетехника. Однако такое сопротивление оказалось несущественным для советских машин: американские солдаты обратились в бегство.

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