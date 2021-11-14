РКК «Энергия» запатентовала корабль для суборбитального туризма

Москва, 14 ноября. Многоразовый суборбитальный корабль предназначен для полетов космических туристов и прыжков с парашютом. Его создателем станет ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

Разработчики уже запатентовали соответствующее изобретение. С его помощью участники полета смогут почувствовать через скафандр вакуум космического пространства, говорится в документе, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

«В процессе полета члены экипажа должны физически почувствовать особенности космического пространства, поэтому экипаж находится вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах», — передает ТАСС.

Предельная скорость корабля во время снижения составит не более одного километра в секунду. Это позволит сделать тепловые нагрузки незначительными.

Аппарат будет находиться в невесомости около трех минут, за время которых туристы смогут парить не только над креслом, но и за пределами корабля. Высота прыжка с парашютом увеличится за счет разработки почти до 100 километров.

Госкорпорация «Роскосмос», в состав которой входит РКК «Энергия», займется подготовкой белорусского космонавта к полету на МКС. На это планируется потратить около двух лет.