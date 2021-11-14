WeChat: ошибки при мытье посуды могут привести к развитию рака

Пекин, 14 ноября. Использование некачественных моющих средств и другие ошибки при мытье посуды могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказали пользователи китайского портала WeChat.

Китай занимает первое место по количеству людей с онкологическими заболеваниями. На страну приходится 23,7% от общего мирового значения. Такие цифры во многом вызваны плохой экологией, низким уровнем пищевых продуктов, генетикой и образом жизни, считают эксперты.

Однако в некоторых случаях причины развития рака кроются в повседневных рутинных действиях. Одним из таких является мытье посуды, с которым ежедневно сталкиваются большинство людей.

Прежде всего речь идет об использовании моющих средств низкого качества. В них может содержаться формальдегид, который продлевает срок годности продукта. Это вещество опасно для человека, особенно для кожного покрова и слизистых оболочек.

«Формальдегид не только может вызывать заболевания органов дыхания, но и потенциально токсичен для печени, а также оказывает подавляющее действие на иммунную систему и связан с развитием опухолей», — передает «ИноСМИ».

Еще одна вредная привычка заключается в уборке посуды в шкаф до ее полного высыхания. Влага провоцирует размножение бактерий, что особенно опасно в случае с деревянной посудой. По той же причине грязные тарелки и чашки лучше мыть сразу после использования, а не замачивать их в воде.

К развитию рака может привести и чрезмерное употребление некоторых продуктов. Одним из них является пальмовое масло из-за воздействия высоких концентраций жирных кислот.