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Гидрометцентр: резкое похолодание ожидается в регионах Урала с 15 ноября
Общество
Гидрометцентр: резкое похолодание ожидается в регионах Урала с 15 ноября
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 14 ноября. Аномальное похолодание с температурой до -20 градусов придет в регионы Урала уже 15 ноября. Такой прогноз составил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заметное похолодание ожидается в Курганской области. Температуры воздуха ночью будут опускаться до -18-20 градусов. Днем прогнозирует до пяти-десяти градусов мороза. Температурный фон стоит ждать ниже нормы на четыре-семь градусов, пишет ТАСС.

«Там будет настоящая зимняя погода с северным ветром», — добавил Вильфанд.

Жителей Северо-Западного федерального округа ждет потепление. С 16 ноября воздух прогреется до плюс пяти градусов. Подобная ситуация прогнозируется в Дальневосточном федеральном округе. В регионах температура воздуха будет выше нормы на 10-20 градусов, заключил метеоролог.

Понижение температуры и осадки встретят приморцев со следующей недели. Уже с 15 ноября в регионе прогнозируется снег и похолодание. Столбик термометра опустится до плюс восьми градусов.

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