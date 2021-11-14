Bloomberg: электронная почта ФБР подверглась атаке хакеров

Вашингтон, 14 ноября. Электронная почта Федерального бюро расследований Соединенных Штатов была атакована неизвестными хакерами. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Журналисты информагентства сообщают, что киберпреступникам удалось взломать почту американского ведомства. После того, как злоумышленники получили доступ к аккаунту, они разослали десятки тысяч электронных писем разным адресатам.

«Это продолжающаяся ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию», — цитирует агентство заявление ФБР.

Недавно Министерство юстиции США выявило массовые нарушения, допущенные Федеральным бюро расследований при получении разрешений на слежку за американскими гражданами. Согласно отчету Генерального инспектора, в каждой из заявок были обнаружены в среднем 20 ошибок.