Генеральный директор РФПИ Дмитриев: Россия считается пионером в создании «коктейля вакцин»

Москва, 14 ноября. Россия стала пионером в создании «коктейль вакцин» во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в новом фильме журналиста Сергея Брилева «Выход из карантина».

Автор и ведущий программы «Вести в субботу», обладатель премии ТЭФИ Сергей Брилев в эфире телеканала «Россия-24» представил свою новую кинокартину. Лента посвящена роли России в создании защиты от коронавируса. Отечественные специалисты являются авторами передовых технологий и уникальных разработок.

«C самого начала вот эта идея про комбинирования двух различных уколов оказалась гениальной, потому что Россия стала пионером в том, что называется «коктейль вакцин», где у нас два отличаются различных укола и, как жизнь показала, именно такой подход дает более сильный и более долгосрочный иммунный ответ. И сейчас, вот буквально год спустя, другие вакцинные производители только стали об этом думать», — заявил Дмитриев.

Специалисты 27-го научного центра Минобороны России недавно создали и зарегистрировали биологически активную добавку «КовБАД» для борьбы с коронавирусом. Препарат позволяет в разы снизить содержание инфекции при COVID-19, передает «Парламентская газета».