Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 01:48
01:28
Общество
Врач Болибок: прививка поможет защититься от заболевшего COVID-19 родственника
01:26
Наука
РКК «Энергия» запатентовала корабль для суборбитального туризма
01:25
Общество
WeChat: ошибки при мытье посуды могут привести к развитию рака
01:16
Происшествия
Видео с места гибели упавшего на рельсы в московском метро мужчины появилось в Сети
01:07
Общество
Гидрометцентр: резкое похолодание ожидается в регионах Урала с 15 ноября
00:52
Происшествия
Bloomberg: электронная почта ФБР подверглась атаке хакеров
00:48
Общество
Похолодание и осадки вернутся в Приморье на следующей неделе
00:47
Общество
Генеральный директор РФПИ Дмитриев: Россия считается пионером в создании «коктейля вакцин»
00:33
Общество
Гинцбург призвал «карать» за подделку сертификатов о вакцинации
00:24
Происшествия
Московские пожарные потушили возгорание в жилом доме на Беговой улице
Все новости

Генеральный директор РФПИ Дмитриев: Россия считается пионером в создании «коктейля вакцин»
Общество
Генеральный директор РФПИ Дмитриев: Россия считается пионером в создании «коктейля вакцин»
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 14 ноября. Россия стала пионером в создании «коктейль вакцин» во время борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в новом фильме журналиста Сергея Брилева «Выход из карантина».

Автор и ведущий программы «Вести в субботу», обладатель премии ТЭФИ Сергей Брилев в эфире телеканала «Россия-24» представил свою новую кинокартину. Лента посвящена роли России в создании защиты от коронавируса. Отечественные специалисты являются авторами передовых технологий и уникальных разработок.

«C самого начала вот эта идея про комбинирования двух различных уколов оказалась гениальной, потому что Россия стала пионером в том, что называется «коктейль вакцин», где у нас два отличаются различных укола и, как жизнь показала, именно такой подход дает более сильный и более долгосрочный иммунный ответ. И сейчас, вот буквально год спустя, другие вакцинные производители только стали об этом думать», — заявил Дмитриев.

Специалисты 27-го научного центра Минобороны России недавно создали и зарегистрировали биологически активную добавку «КовБАД» для борьбы с коронавирусом. Препарат позволяет в разы снизить содержание инфекции при COVID-19, передает «Парламентская газета».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Генеральный директор РФПИ Дмитриев: Россия считается пионером в создании «коктейля вакцин»
россия вакцина брилев
Комментировать