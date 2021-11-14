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Гинцбург призвал «карать» за подделку сертификатов о вакцинации

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 00:33
Общество
Гинцбург призвал «карать» за подделку сертификатов о вакцинации
Prt Scr youtube.com  /  СберТВ

Москва, 14 ноября. Фальсификация документов о прививке от коронавируса является уголовным преступлением. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что за такие действия необходимо наказывать в соответствии с уголовным законодательством.

Ученый подчеркнул, что в Европе за подобное нарушение можно отправиться в тюрьму на срок до шести лет. Гинцбург полностью одобрил такие методы противоборства фейк-справкам.

«Это уголовное преступление, за которое надо карать. Здесь западное европейское законодательство в пример... За подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые в ЕС разрешены, полагается шесть лет тюрьмы», — заявил директор Центра Гамалеи в беседе с ТАСС.

Недавно Александр Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации. Специалист уверен, что тестирование на антитела к белку аденовируса Ad26 выявит фальшивый документ о прививке.

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коронавирус гинцбург центр Гамалеи сертификат о вакцинации
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