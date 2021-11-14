Гинцбург призвал «карать» за подделку сертификатов о вакцинации

Москва, 14 ноября. Фальсификация документов о прививке от коронавируса является уголовным преступлением. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что за такие действия необходимо наказывать в соответствии с уголовным законодательством.

Ученый подчеркнул, что в Европе за подобное нарушение можно отправиться в тюрьму на срок до шести лет. Гинцбург полностью одобрил такие методы противоборства фейк-справкам.

«Это уголовное преступление, за которое надо карать. Здесь западное европейское законодательство в пример... За подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые в ЕС разрешены, полагается шесть лет тюрьмы», — заявил директор Центра Гамалеи в беседе с ТАСС.

Недавно Александр Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации. Специалист уверен, что тестирование на антитела к белку аденовируса Ad26 выявит фальшивый документ о прививке.