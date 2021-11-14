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Два солдата ВС Сирии погибли под снайперским огнем террористов в Идлибе

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 00:13
Происшествия
Два солдата ВС Сирии погибли под снайперским огнем террористов в Идлибе
Федеральное агентство новостей

Идлиб, 14 ноября. Сирийские военнослужащие были убиты в результате снайперского огня со стороны радикальных боевиков в провинции Идлиб. Столкновение унесло жизни двоих солдат, еще один получил ранение, сообщил контр-адмирал Вадим Кулить.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Кулить заявил, что террористы вели огонь из районов Флайфель и Фатира. Правительственные силы попали под прицельный обстрел в районе населенных пунктов Кавкаба и Мелладжа.

Один солдат армии Сирии также был ранен в провинции Алеппо в результате огня из минометных орудий, который открыли боевики из района Блинта. Удар пришелся по населенному пункту Бала.

Двумя днями ранее сирийские военные также пострадали в результате минометного обстрела в Идлибе. Радикалы обстреляли позиции правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, пишет RT.

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Сирия боевики идлиб армия
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