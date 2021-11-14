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Девушка Саакашвили Ясько сообщила о переводе осужденного политика в реанимацию

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 00:03
Общество
Девушка Саакашвили Ясько сообщила о переводе осужденного политика в реанимацию
wikipedia.org  /  European People's Party

Киев, 14 ноября. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось. Об этом заявила его девушка, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько в соцсетях.

Политик с 1 октября находится в тюрьме, в знак протеста он решил объявить голодовку. Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе уже давно настаивал на госпитализации своего подопечного.

«Буквально только что (вечер 13 ноября. — Прим.ФАН) состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию! Но куда?» — написала Ясько.

Она также сообщила, что Кипшидзе находится рядом с Саакашвили. Врач предупредил о крайне тяжелом состоянии политика.

«Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет», — заявил доктор.

Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия ранее сообщил о решении политика прекратить голодовку. Бывший президент считает, что отказ от еды является оружием против него самого, передает RT.

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саакашвили здоровье Елизавета Ясько
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