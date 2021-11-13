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ПФР: многодетные россиянки могут выйти на пенсию на три-десять лет раньше
Экономика
ПФР: многодетные россиянки могут выйти на пенсию на три-десять лет раньше
freepik.com  /  karlyukav

Москва, 13 ноября. Многодетные женщины могут досрочно выйти на пенсию в России. Сокращение пенсионного возраста в таком случае зависит от количества воспитанных детей.

Родившие трех детей женщины могут выйти на пенсию уже в 57 лет. При наличии четырех детей возраст сокращается до 56 лет. Если россиянка воспитала пять и более детей, то она имеет право выйти на пенсию уже в 50 лет. Соответствующая информация появилась на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии.

«Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей», — уточняется в сообщении.

Правительство России ранее утвердило обновленный список видов зарплаты и других доходов, с которых могут удерживаться алименты на детей. В их число вошли стипендии, пособия по безработице и доходы самозанятых, передает «Парламентская газета».

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