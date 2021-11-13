Взрыв газа в жилых домах Мехико унес жизнь одного человека

Мехико, 13 ноября. Более десяти человек пострадали и один погиб в результате взрыва газа в районе Пенсиль-Норте на западе столицы Мексики. Об этом сообщило городское управление по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

Причиной трагедии могла стать утечка газа, взрыв разрушил два небольших жилых дома. Сотрудники экстренных служб на месте происшествия разбирают завалы. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

«К настоящему времени известно о 12 пострадавших, из них пятеро были доставлены в больницы. К сожалению, была подтверждена гибель одного человека», — говорится в сообщении.

Взрыв газа ранее уничтожил здание кафе в городе Актау Республики Казахстан. В момент инцидента заведение было уже закрыто, поэтому в нем никого не было. В администрации Мангистауской области сообщили, что после ЧС в больницы никто не обращался, передает RT.