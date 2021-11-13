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Депутат ГД Чепа: Россия не располагает компроматом на политическую элиту США
Политика
Депутат ГД Чепа: Россия не располагает компроматом на политическую элиту США
pixabay.com

Москва, 13 ноября. Статья газеты Wall Street Journal (WSJ) о наличии у России компромата на США является свидетельством внутренней борьбы американских политических группировок.

Обозреватель WSJ Холман В. Дженкинс-младший ранее заявил, что в распоряжении Москвы якобы имеется опасный компромат, который может негативно сказаться на любой американской власти. По словам журналиста, публикация этих данных способна перевернуть с ног на голову всю политическую элиту США.

Соответствующую информацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он назвал слова обозревателя WSJ неправдой и напомнил, что Россия никогда не вмешивалась в дела США и не собирается этого делать.

«Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами... Мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки, никогда не пытались вмешиваться», — цитирует его РИА Новости.

Подобные заявления, по мнению Чепы, являются показателем внутренней борьбы между различными американскими политическими кланами и представителями бизнеса. Вместе с этим депутат осудил попытки Вашингтона «разыграть здесь московскую карту».

Обозреватель Дженкинс-младший отметил, что из-за компромата республиканцы и демократы попали в глупое положение после выборов президента США в 2016 году. В качестве доказательств он привел действия главы ФБР Джеймса Коми в ходе предвыборной гонки Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

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