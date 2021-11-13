Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 00:16
00:13
Происшествия
Два солдата ВС Сирии погибли под снайперским огнем террористов в Идлибе
00:03
Общество
Девушка Саакашвили Ясько сообщила о переводе осужденного политика в реанимацию
00:02
Украина
«Сама виновата»: Алексей Журавко прокомментировал слова Тимошенко о депопуляции на Украине
23:46
Экономика
ПФР: многодетные россиянки могут выйти на пенсию на три-десять лет раньше
23:39
Происшествия
Взрыв газа в жилых домах Мехико унес жизнь одного человека
23:14
Политика
Депутат ГД Чепа: Россия не располагает компроматом на политическую элиту США
23:06
Происшествия
Несчастный случай привел к гибели польского солдата на границе с Белоруссией
22:48
Происшествия
Прыгнувший на пути в метро Москвы пассажир скончался от полученных травм
22:39
Спорт
Защитник «Спартака» Джикия считает Хорватию сильным соперником для России
22:29
Общество
Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
Все новости

Несчастный случай привел к гибели польского солдата на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 23:06
Происшествия
Несчастный случай привел к гибели польского солдата на границе с Белоруссией
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 13 ноября. Военнослужащий Армии Польши погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией. Соответствующие данные сообщили в командовании бригады.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о других пострадавших в рядах польских военных пока не поступало. На данный момент известно, что третьи лица не участвовали в трагическом инциденте.

На границе Польши и Белоруссии с 8 ноября серьезно обострилась ситуация с миграционным кризисом. Тысячи беженцев заполонили рубеж польского государства. Большой группе нелегалов ранее удалось разгромить ограждения и прорваться за кордон. Польские власти сообщали, что уже задержали всех прорвавшихся мигрантов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Несчастный случай привел к гибели польского солдата на границе с Белоруссией
белоруссия польша граница армия миграционный кризис
Комментировать