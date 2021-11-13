Несчастный случай привел к гибели польского солдата на границе с Белоруссией

Варшава, 13 ноября. Военнослужащий Армии Польши погиб в результате несчастного случая на границе с Белоруссией. Соответствующие данные сообщили в командовании бригады.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о других пострадавших в рядах польских военных пока не поступало. На данный момент известно, что третьи лица не участвовали в трагическом инциденте.

На границе Польши и Белоруссии с 8 ноября серьезно обострилась ситуация с миграционным кризисом. Тысячи беженцев заполонили рубеж польского государства. Большой группе нелегалов ранее удалось разгромить ограждения и прорваться за кордон. Польские власти сообщали, что уже задержали всех прорвавшихся мигрантов.