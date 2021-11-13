Прыгнувший на пути в метро Москвы пассажир скончался от полученных травм

Москва, 13 ноября. Москвич, который прыгнул под поезд в метрополитене и был спасен другим пассажиром, скончался от полученных травм. После происшествия мужчина скрылся, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, после инцидента москвич покинул подземку и отошел от нее примерно на километр. Позже его нашли мертвым. Предположительно, он скончался от многочисленных травм, полученных при падении под поезд. На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшего.

Когда москвич попытался прыгнуть под движущийся поезд, на помощь ему бросился другой пассажир. Последний спас мужчину ценой своей жизни.

Днем ранее два российских военнослужащих погибли на учениях в Белоруссии. Бойцы ВДВ не смогли выжить после жесткого приземления, пишет «Парламентская газета».