Защитник «Спартака» Джикия считает Хорватию сильным соперником для России

Москва, 13 ноября. Сборная Хорватии по футболу станет сильным соперником для России в квалификационном матче ЧМ-2022. Таким мнением поделился защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Спортсмен заявил, что у команды перед матчем с хорватами хороший настрой. Джикия также подчеркнул важность предстоящей встречи для национальной сборной, так как в ней разыгрывается путевка на мундиаль.

«Смотрели сильные стороны, как Хорватия проводит атаки. Стоит отмечать не фамилии тех, кто за них играет, а всю команду. Хороший, сильный соперник. Очень квалифицированный, поэтому выделим всю команду», — заявил Джикия в беседе с журналистами.

Ранее главный наставник российской команды Валерий Карпин сообщил, что все игроки сборной готовы к встрече с Хорватами, пишет RT. Он также рассказал о радости после победы над Кипром в квалификационном матче.