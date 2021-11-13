Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции

Москва, 13 ноября. Российские регионы поприветствовали инициативу о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Отказавшихся от прививки могут ждать санкции.

Сейчас не существует административной или гражданско-правовой ответственности за отказ от вакцинации. Такое решение было бы достаточно резонансным, в связи с чем власти на него не пойдут. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявила юрист, доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

«Потому что наказывать рублем пенсионера за то, что он отказался вакцинироваться — это было бы уже слишком. Обязательная вакцинация предполагает, что к этой категории граждан будут в обязательном порядке обращаться с предложением сделать прививку», — отметила она.

Однако некоторые санкции все же последуют. Речь идет об обязательном наличии QR-кода для посещения непродовольственных магазинов, культурных учреждений и общественных мест. Трудоустроенным пенсионерам могут запретить выходить на работу без документа, подтверждающего вакцинацию.

Недавно сообщалось, что жителей Вологодской области, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса, но необоснованного отказываются от нее, могут уволить или перевести на удаленку. Последняя мера будет доступна только в том случае, если не повлияет на производственный процесс.