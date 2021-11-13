Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 22:42
22:39
Спорт
Защитник «Спартака» Джикия считает Хорватию сильным соперником для России
22:29
Общество
Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
22:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова
22:00
Общество
«Физкульт-привет». Снайпер Овечкин, победа NAVI и нападение на футболистку
21:52
Весь мир
Новый бунт в самой переполненной тюрьме Эквадора привел к гибели десятков заключенных
21:46
Хорошие новости России
Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
21:44
Политика
Подполковник армии США Дэвис призвал Запад избегать военного конфликта с Россией
21:26
Экономика
Сбербанк намерен заработать на технологиях ИИ до 200 млрд рублей в 2021 году
21:24
Экономика
X5 Group опустилась на третье место среди лидеров онлайн-продаж продуктов в России
21:21
Весь мир
МИД Эфиопии осудил введенные США санкции в отношении правительства Эритреи
Все новости

Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
Общество
Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
pexels.com  /  Tima Miroshnichenko

Москва, 13 ноября. Российские регионы поприветствовали инициативу о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для граждан старше 60 лет. Отказавшихся от прививки могут ждать санкции.

Сейчас не существует административной или гражданско-правовой ответственности за отказ от вакцинации. Такое решение было бы достаточно резонансным, в связи с чем власти на него не пойдут. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявила юрист, доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова.

«Потому что наказывать рублем пенсионера за то, что он отказался вакцинироваться — это было бы уже слишком. Обязательная вакцинация предполагает, что к этой категории граждан будут в обязательном порядке обращаться с предложением сделать прививку», — отметила она.

Однако некоторые санкции все же последуют. Речь идет об обязательном наличии QR-кода для посещения непродовольственных магазинов, культурных учреждений и общественных мест. Трудоустроенным пенсионерам могут запретить выходить на работу без документа, подтверждающего вакцинацию.

Недавно сообщалось, что жителей Вологодской области, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса, но необоснованного отказываются от нее, могут уволить или перевести на удаленку. Последняя мера будет доступна только в том случае, если не повлияет на производственный процесс.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
пенсионеры вакцинация COVID-19
Комментировать