Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова

Махачкала, 13 ноября. Судейская коллегия Махачкалы постановила отправить под домашний арест Камала Идрисова, которого подозревают наезде на правоохранителя в Каспийске. Об этом сообщили в региональном Верховном суде.

Согласно версии следствия, боец ММА Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов на машине наехали на полицейского в аэропорту Каспийска. Предположительно, за рулем автомобиля находился Идрисов.

«Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на 2 месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее правоохранители конвоировали Нурмагомедова и Идрисова из столицы в Махачкалу. Из аэропорта подозреваемых доставляли в сопровождении полицейского кортежа.