Вашингтон, 13 ноября. США должны стремиться с мирному существованию с Россией и избегать возможного вооруженного противостояния. Подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис в статье для портала 19FortyFive напомнил, что военный конфликт не принесет выгоду всем противникам Москвы.

Офицер отметил, что Вашингтону следует ограждать Киев от разногласий с Москвой, однако сейчас Белый дом только поощряет Украину поставками вооружения. Дэвис призвал Соединенные Штаты внести коррективы в свою политику относительно украинской стороны, поскольку вероятное противостояние с «русским медведем» невыгодно американцам и угрожает целостности самой Европы.

«Если США и Североатлантический альянс будут слишком активно поддерживать Украину, угроза войны возрастет. Если вместо этого мы будем поощрять Киев к тому, чтобы он пошел на любые уступки Москве – при сохранении Альянсом обязательств по статье 5 перед нынешними партнерами по договору НАТО, – то войны не будет», — передает «ПолитРоссия» слова Дэниэла Дэвиса.

Тем временем США, Украина, Румыния и Турция провели новые военные учения в Черноморском регионе. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал такие маневры стратегией «сдерживания» Москвы.