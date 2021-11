Новый бунт в самой переполненной тюрьме Эквадора привел к гибели десятков заключенных

Кито, 13 ноября. Новые столкновения в крупнейшей тюрьме Эквадора унесли жизни по крайней мере 58 заключенных, еще 12 получили ранения. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает агентство Associated Press.

По сообщению агентства, Жители города Гуаякиль, сообщили, что в течение нескольких часов слышали непрерывные выстрелы и взрывы, доносившиеся из тюрьмы «Прибрежная», которая расположена рядом с населенным пунктом.

На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, были показаны лежащие на земле тела, некоторые из которых были сожжены.

Насилие в тюрьмах происходит на фоне объявленного в стране чрезвычайного положения стране, которое президент Гильермо Лассо ввел после массовых столкновений, случившихся в тюрьме «Прибрежная» в октябре. Тогда погибли по меньшей мере 118 человек, 79 были ранены.

Ecuador

58 dead and 12 injured in further clashes between detainees in the prison del Litoral in Guayaquil, tonight from 12 to 13/11. And at the end of last September, a massacre among the detainees had already resulted in the deaths of 118 people in this prison. pic.twitter.com/JAjmY5yXb5