Новый бунт в самой переполненной тюрьме Эквадора привел к гибели десятков заключенных

Кито, 13 ноября. Новые столкновения в крупнейшей тюрьме Эквадора унесли жизни по крайней мере 58 заключенных, еще 12 получили ранения. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает агентство Associated Press.

По сообщению агентства, Жители города Гуаякиль, сообщили, что в течение нескольких часов слышали непрерывные выстрелы и взрывы, доносившиеся из тюрьмы «Прибрежная», которая расположена рядом с населенным пунктом.

Ecuador prison riot: New fighting at Guayaquil jail kills 58 https://t.co/KUQL4TzqpY — Iain Overton (@iainoverton) November 13, 2021

На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, были показаны лежащие на земле тела, некоторые из которых были сожжены.

????????En #Ecuador 58 nuevos fallecidos



‼️ASÍ QUEMABAN ESTA MADRUGADA LOS CADÁVERES EN LA #PenitenciaríaDelLitoral‼️



????La transmisión en vivo desde la cárcel de #Guayaquil permitió constatar cómo querían desaparecer los cuerpos de los asesinados!



pic.twitter.com/S43fzuh7oz — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) November 13, 2021

Насилие в тюрьмах происходит на фоне объявленного в стране чрезвычайного положения стране, которое президент Гильермо Лассо ввел после массовых столкновений, случившихся в тюрьме «Прибрежная» в октябре. Тогда погибли по меньшей мере 118 человек, 79 были ранены.

Ecuador

58 dead and 12 injured in further clashes between detainees in the prison del Litoral in Guayaquil, tonight from 12 to 13/11. And at the end of last September, a massacre among the detainees had already resulted in the deaths of 118 people in this prison. pic.twitter.com/JAjmY5yXb5 — World News (@ne23614114) November 13, 2021

В пенитенциарных учреждениях Эквадора наблюдается волна насилия, которое власти связывают с разборками между членами конкурирующих банд, связанных с международными наркокартелями.

Родственники заключенных собрались снаружи исправительного учреждения, чтобы узнать новости о своих близких.

«Хватит этого. Когда они прекратят убивать? Это тюрьма, а не бойня, они люди», — передает агентство слова 55-летней Франциски Чанкай, чей брат находится в тюрьме уже восемь месяцев.

Некоторые призывали силы безопасности Эквадора взять под контроль тюрьмы.

«Чего ждет Лассо? Чтобы смертей стало больше? Где же права человека. Мы думали, что это изменится, но все еще хуже», — говорит Марица Вера, сын которой отбывает наказание.

Федеральное агентство новостей /

В пенитенциарной системе Эквадора содержится 40 тысяч заключенных, из которых около 8500 находятся в «Прибрежной». По данным тюремных служб, в среднем по стране исправительные учреждения переполнены на 55 %, в самой же большой тюрьме страны в настоящее время содержится на 62% больше заключенных, чем предусмотрено штатным расписанием.

В целом, с начала 2021 года в тюрьмах Эквадора было убито около 300 человек.