Сбербанк намерен заработать на технологиях ИИ до 200 млрд рублей в 2021 году

Москва, 13 ноября. Сбербанк планирует заработать в текущем году до 200 млрд рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). В 2022 году компания рассчитывает, что выручка от этих проектов вырастет на 40-50%, пишет «Интерфакс».

Соответствующими прогнозами в кулуарах форума AI Journey поделился президент — председатель правления банка Герман Греф.

«Мы давали оценку на этот год порядка 140 млрд рублей. Мы, буквально, неделю назад сделали предварительный прогноз того, сколько мы заработаем в этом году на использовании технологий искусственного интеллекта. Наша оценка — от 180 до 200 млрд рублей. Точную цифру мы сможем сказать в начале следующего года. В следующем году по плану у нас примерно на 40-50% эта цифра будет выше», — отметил он.

Компания сообщала, что за десять месяцев 2021 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза — до 1,05 трлн рублей. Чистая прибыль банка по МСФО за девять месяцев с начала года выросла в 1,8 раза, достигнув 978,1 млрд рублей.

Герман Греф ранее подчеркивал, что облигации федерального займа (ОФЗ) позволяют защитить сбережения от инфляции.