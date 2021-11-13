X5 Group опустилась на третье место среди лидеров онлайн-продаж продуктов в России

Москва, 13 ноября. X5 Group по итогам третьего квартала уступила «Сбермаркету» и «Вкусвиллу» в рейтинге лидеров онлайн-продаж продуктов. Однако выводы пока еще делать рано, так как это рынок развивается слишком стремительно, пишет «Коммерсантъ».

Компания X5 Group, представляя планы IPO операторов своих сервисов в e-commerce, обещала в ходе подготовки к размещению ее акций на бирже нарастить обороты в сфере онлайн-бизнеса. Однако опустилась на третье место. Аналитики считают, что X5 изначально была нацелена на закупки впрок, но они впоследствии оказались менее востребованными, чем экспресс-доставка. Компания же утверждает, что намеренно «не перегревает» темпы роста онлайн-бизнеса.

В процентном соотношении к году по итогам третьего квартала оборот «Сбермаркета» увеличился на 212%. «Вкусвилл» нарастил продажи на 202%. Показатели «Vprok.ru Перекресток» повысились на 50% год к году. При этом сервисы быстрой доставки продуктов X5 Group имели прирост оборота на 398%.

Аналитики ранее изучили динамику рынка курьерских услуг. Оказалось, что россияне на 38% чаще, чем годом ранее, покупают товары с доставкой.