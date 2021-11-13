МИД Эфиопии осудил введенные США санкции в отношении правительства Эритреи

Аддис-Абеба, 13 ноября. Правительство Эфиопии осуждает введенные администрацией США санкции в отношении Эритреи и призывает направить ограничительные меры на зачинщиков конфликта — боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом сообщается в опубликованном МИД африканской страны заявлении.

В документе указано, что Эритрея, как суверенная страна, может использовать все имеющиеся возможности для защиты населения и сохранения территориальной целостности во время угроз национальной безопасности.

«В ноябре 2020 года сепаратисты обстреливали это государство, к тому же Асмара вряд ли является препятствием на пути к прочному миру в Эфиопии», — значится в заявлении.

Кроме того, Аддис-Абеба никогда не жаловалась на присутствие правительственных сил соседней страны на ее земле, так как союзники оказывали помощь в противостоянии с боевиками НФОТ. После завершения активной фазы военной операции в конце июня 2021 года Эритрея вывела войска.

Власти Эфиопии призвали США пересмотреть принятое решение и отменить давление. Активная фаза войны на севере африканской страны началась в ноябре 2020 года. Правительство обвинило «Народный фронт освобождения Тыграя» в нападении на базу национальных вооруженных сил в одноименном штате.

Совет министров Аддис-Абебы объявил чрезвычайное положение и начал военную операцию при поддержке армии Эритреи, за что Белый дом и ввел санкции. Подробнее о попытках вмешательства Вашингтона в дела региона можно почитать здесь.