МИД Эфиопии осудил введенные США санкции в отношении правительства Эритреи

Аддис-Абеба, 13 ноября. Правительство Эфиопии осуждает введенные администрацией США санкции в отношении Эритреи и призывает направить ограничительные меры на зачинщиков конфликта — боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Об этом сообщается в опубликованном МИД африканской страны заявлении.

В документе указано, что Эритрея, как суверенная страна, может использовать все имеющиеся возможности для защиты населения и сохранения территориальной целостности во время угроз национальной безопасности.

Кроме того, Аддис-Абеба никогда не жаловалась на присутствие правительственных сил соседней страны на ее земле, так как союзники оказывали помощь в противостоянии с боевиками НФОТ. После завершения активной фазы военной операции в конце июня 2021 года Эритрея вывела войска.

