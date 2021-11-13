Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 22:42
22:39
Спорт
Защитник «Спартака» Джикия считает Хорватию сильным соперником для России
22:29
Общество
Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
22:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова
22:00
Общество
«Физкульт-привет». Снайпер Овечкин, победа NAVI и нападение на футболистку
21:52
Весь мир
Новый бунт в самой переполненной тюрьме Эквадора привел к гибели десятков заключенных
21:46
Хорошие новости России
Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
21:44
Политика
Подполковник армии США Дэвис призвал Запад избегать военного конфликта с Россией
21:26
Экономика
Сбербанк намерен заработать на технологиях ИИ до 200 млрд рублей в 2021 году
21:24
Экономика
X5 Group опустилась на третье место среди лидеров онлайн-продаж продуктов в России
21:21
Весь мир
МИД Эфиопии осудил введенные США санкции в отношении правительства Эритреи
Все новости

США с помощью санкций пытаются навязать властям Эфиопии диалог с боевиками
Весь мир
США с помощью санкций пытаются навязать властям Эфиопии диалог с боевиками
Global Look Press  /  Rod Lamkey / Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 ноября. Американская администрация приняла решение временно приостановить усиление ограничительных мер в отношении властей Эфиопии. Это должно помочь урегулированию конфликта под эгидой Африканского союза, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы на короткое время откладываем планы введения санкций, нацеленных на элементы, связанные с "Народным фронтом освобождения Тыграя" (НФОТ) и вооруженными силами, дабы обеспечить время и пространство для того, чтобы посмотреть, обеспечат ли прогресс эти переговоры под руководством АС», — сказала представитель США.

Псаки добавила, что в случае если Аддис-Абеба и сепаратисты не воспользуются предложенной возможностью, давление продолжится и возможно усилится.

«Но в настоящее время мы обеспечиваем пространство для того, чтобы эти переговоры продолжались», — сказала она.

США с помощью санкций пытаются навязать властям Эфиопии диалог с боевиками
Федеральное агентство новостей /

Реакция США на происходящее в Эфиопии в очередной раз демонстрирует поддержку боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя». Вместо оказания конкретной помощи законному правительству, Белый дом предпочел выступить на стороне заключивших союз радикалов.

Администрация Соединенных Штатов даже предоставила сепаратистам переговорную площадку, на которой последние смогли открыто обсудить свержение правительства премьер-министра Абия Ахмеда.

Подробнее о вмешательстве США во внутренние дела африканской республики читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США с помощью санкций пытаются навязать властям Эфиопии диалог с боевиками
санкции сша боевики африка эфиопия сепаратисты
Комментировать