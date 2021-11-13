США с помощью санкций пытаются навязать властям Эфиопии диалог с боевиками

Вашингтон, 13 ноября. Американская администрация приняла решение временно приостановить усиление ограничительных мер в отношении властей Эфиопии. Это должно помочь урегулированию конфликта под эгидой Африканского союза, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы на короткое время откладываем планы введения санкций, нацеленных на элементы, связанные с "Народным фронтом освобождения Тыграя" (НФОТ) и вооруженными силами, дабы обеспечить время и пространство для того, чтобы посмотреть, обеспечат ли прогресс эти переговоры под руководством АС», — сказала представитель США.

Псаки добавила, что в случае если Аддис-Абеба и сепаратисты не воспользуются предложенной возможностью, давление продолжится и возможно усилится.

«Но в настоящее время мы обеспечиваем пространство для того, чтобы эти переговоры продолжались», — сказала она.

Федеральное агентство новостей /

Реакция США на происходящее в Эфиопии в очередной раз демонстрирует поддержку боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя». Вместо оказания конкретной помощи законному правительству, Белый дом предпочел выступить на стороне заключивших союз радикалов.

Администрация Соединенных Штатов даже предоставила сепаратистам переговорную площадку, на которой последние смогли открыто обсудить свержение правительства премьер-министра Абия Ахмеда.

Подробнее о вмешательстве США во внутренние дела африканской республики читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.