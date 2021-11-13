Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 22:41
22:39
Спорт
Защитник «Спартака» Джикия считает Хорватию сильным соперником для России
22:29
Общество
Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
22:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова
22:00
Общество
«Физкульт-привет». Снайпер Овечкин, победа NAVI и нападение на футболистку
21:52
Весь мир
Новый бунт в самой переполненной тюрьме Эквадора привел к гибели десятков заключенных
21:46
Хорошие новости России
Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
21:44
Политика
Подполковник армии США Дэвис призвал Запад избегать военного конфликта с Россией
21:26
Экономика
Сбербанк намерен заработать на технологиях ИИ до 200 млрд рублей в 2021 году
21:24
Экономика
X5 Group опустилась на третье место среди лидеров онлайн-продаж продуктов в России
21:21
Весь мир
МИД Эфиопии осудил введенные США санкции в отношении правительства Эритреи
Все новости

Турция отказалась выводить вооружённые силы из Ливии
Весь мир
Турция отказалась выводить вооружённые силы из Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 13 ноября. Турция считает неправильным сосредоточение внимания на вопросе вывода иностранных войск из Ливии. Позицию руководства страны озвучил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын в интервью агентству AFP.

Заявление представителя Реджепа Тайипа Эрдогана стало ответом на международный призыв к срочной эвакуации зарубежных сил и наемников с территории североафриканской страны. Глава Франции Эммануэль Макрон во время Парижской конференции, завершившейся накануне, указал на необходимость этого шага, поскольку присутствие контингентов угрожает стабильности государства.

«Если сосредоточить внимание исключительно на выводе иностранных войск из Ливии как на наиболее важном аспекте, то мы считаем такой подход неправильным», — сказал Калын.

Пресс-секретарь подчеркнул, что страна нуждается в поддержке политического процесса, проведения выборов, запланированных на 24 декабря, и решения экономических вопросов. По его словам, турецкий контингент на западе государства действует в качестве стабилизирующей силы.

«Нашим приоритетом с точки зрения безопасности является помощь ливийцам в создании единой ливийской национальной армии», — добавил Ибрагим Калын.

Турция отказалась выводить вооружённые силы из Ливии
wikipedia.org / Tahirselim2016 / CC BY-SA 4.0

Представитель республики вновь сослался на якобы законное присутствие контингентов. Он напомнил о меморандумах о взаимопонимании, подписанных два года назад с бывшим триполитанским Правительством национального согласия.

Документы не ратифицированы ливийским парламентом в Тобруке, а поэтому не имеют юридической силы. Однако это не помешало Турции в начале 2020 года фактически оккупировать запад страны. Регулярные силы и сирийских наемников разместили на базах и в войсковых лагерях, где они пребывают до сих пор.

На днях стало известно о намерении Эрдогана увеличить численность контингента в Ливии. Взамен Анкара продолжит поддерживать нынешний кабмин под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы.

Участники Парижской конференции в заключительном заявлении поддержали всеобъемлющий план действий по эвакуации иностранных сил и боевиков, который ранее согласовали члены Совместного военного комитета «5+5». Глава МИД России Сергей Лавров отметил важность поэтапного и синхронизированного вывода. Нарушение баланса сил, по его словам, приведет к обострению конфликта.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Турция отказалась выводить вооружённые силы из Ливии
турция ливия вывод войск калын
Комментировать