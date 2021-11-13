Турция отказалась выводить вооружённые силы из Ливии

Анкара, 13 ноября. Турция считает неправильным сосредоточение внимания на вопросе вывода иностранных войск из Ливии. Позицию руководства страны озвучил пресс-секретарь президента Ибрагим Калын в интервью агентству AFP.

Заявление представителя Реджепа Тайипа Эрдогана стало ответом на международный призыв к срочной эвакуации зарубежных сил и наемников с территории североафриканской страны. Глава Франции Эммануэль Макрон во время Парижской конференции, завершившейся накануне, указал на необходимость этого шага, поскольку присутствие контингентов угрожает стабильности государства.

«Если сосредоточить внимание исключительно на выводе иностранных войск из Ливии как на наиболее важном аспекте, то мы считаем такой подход неправильным», — сказал Калын.

Пресс-секретарь подчеркнул, что страна нуждается в поддержке политического процесса, проведения выборов, запланированных на 24 декабря, и решения экономических вопросов. По его словам, турецкий контингент на западе государства действует в качестве стабилизирующей силы.

«Нашим приоритетом с точки зрения безопасности является помощь ливийцам в создании единой ливийской национальной армии», — добавил Ибрагим Калын.

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Представитель республики вновь сослался на якобы законное присутствие контингентов. Он напомнил о меморандумах о взаимопонимании, подписанных два года назад с бывшим триполитанским Правительством национального согласия.

Документы не ратифицированы ливийским парламентом в Тобруке, а поэтому не имеют юридической силы. Однако это не помешало Турции в начале 2020 года фактически оккупировать запад страны. Регулярные силы и сирийских наемников разместили на базах и в войсковых лагерях, где они пребывают до сих пор.

На днях стало известно о намерении Эрдогана увеличить численность контингента в Ливии. Взамен Анкара продолжит поддерживать нынешний кабмин под руководством премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы.

Участники Парижской конференции в заключительном заявлении поддержали всеобъемлющий план действий по эвакуации иностранных сил и боевиков, который ранее согласовали члены Совместного военного комитета «5+5». Глава МИД России Сергей Лавров отметил важность поэтапного и синхронизированного вывода. Нарушение баланса сил, по его словам, приведет к обострению конфликта.