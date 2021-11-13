Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021

Москва, 13 ноября. Специалисты компании «Кронштадт» готовятся презентовать графический интерфейс для управления роем беспилотников на Международной выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Известно, что на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) впервые будет показано новое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотниками.

«АРМ имеет абсолютной новый графический интерфейс, разработанный специалистами "Кронштадта". В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Ростех продемонстрировал эксклюзивный парфюм, посвященный новейшему российскому истребителю пятого поколения Су-75 Checkmate. В аннотации к опубликованному госкорпорацией ролику отмечается, что проект приурочен к зарубежной презентации истребителя Checkmate, которая состоится 14 ноября в Дубае на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021.