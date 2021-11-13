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Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 21:06
Армия
Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 13 ноября. Специалисты компании «Кронштадт» готовятся презентовать графический интерфейс для управления роем беспилотников на Международной выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Известно, что на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) впервые будет показано новое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотниками.

«АРМ имеет абсолютной новый графический интерфейс, разработанный специалистами "Кронштадта". В комплексе используются передовые информационные технологии, в том числе элементы искусственного интеллекта и дополненная реальность с 3D-картинкой местности», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Ростех продемонстрировал эксклюзивный парфюм, посвященный новейшему российскому истребителю пятого поколения Су-75 Checkmate. В аннотации к опубликованному госкорпорацией ролику отмечается, что проект приурочен к зарубежной презентации истребителя Checkmate, которая состоится 14 ноября в Дубае на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021.

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беспилотники ао кронштадт dubai airshow 2021
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