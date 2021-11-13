Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР

Луганск, 13 ноября. Заместитель командира 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе с водителем насмерть подорвался на минных заграждениях, установленных другой бригадой за два дня до этого. Об инциденте сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В субботу, 13 ноября, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко провел брифинг и сообщил журналистам о гибели двух членов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ замкомбрига и его личного водителя. Их автомобиль наехал на минные заграждения по пути к расположениям 2-го батальона.

«Вчера (12 ноября) в результате наезда на мину погибли двое бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ: заместитель комбрига по воздушно-десантной подготовке подполковник Прусов и его водитель сержант Федосеев, которые направлялись на позиции 2-го батальона для проведения проверки», — рассказал Филипоненко.

По предварительной информации, два дня назад солдаты 2-го батальона установили минные заграждения на потенциально «танкоопасных направлениях», но на картах местности их не обозначили. Пока что следствие не исключает версию с умышленным убийством замкомбрига, поскольку Прусов был замешан в контрабандной схеме с перепродажей оружия.

Ранее власти ЛНР пожаловались на то, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили мины на окраинах города Попасная, что угрожает не только жизням мирных жителей, но и наблюдателям миссии ОБСЕ.