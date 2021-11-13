Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 22:41
22:39
Спорт
Защитник «Спартака» Джикия считает Хорватию сильным соперником для России
22:29
Общество
Юрист Оганова: непривитых от COVID-19 пенсионеров могут ждать санкции
22:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского Идрисова
22:00
Общество
«Физкульт-привет». Снайпер Овечкин, победа NAVI и нападение на футболистку
21:52
Весь мир
Новый бунт в самой переполненной тюрьме Эквадора привел к гибели десятков заключенных
21:46
Хорошие новости России
Полицейский спас упакованного в пакет новорожденного ребенка пьяницы из Калининграда
21:44
Политика
Подполковник армии США Дэвис призвал Запад избегать военного конфликта с Россией
21:26
Экономика
Сбербанк намерен заработать на технологиях ИИ до 200 млрд рублей в 2021 году
21:24
Экономика
X5 Group опустилась на третье место среди лидеров онлайн-продаж продуктов в России
21:21
Весь мир
МИД Эфиопии осудил введенные США санкции в отношении правительства Эритреи
Все новости

Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
Армия
Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 13 ноября. Заместитель командира 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе с водителем насмерть подорвался на минных заграждениях, установленных другой бригадой за два дня до этого. Об инциденте сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В субботу, 13 ноября, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко провел брифинг и сообщил журналистам о гибели двух членов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ замкомбрига и его личного водителя. Их автомобиль наехал на минные заграждения по пути к расположениям 2-го батальона.

«Вчера (12 ноября) в результате наезда на мину погибли двое бойцов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ: заместитель комбрига по воздушно-десантной подготовке подполковник Прусов и его водитель сержант Федосеев, которые направлялись на позиции 2-го батальона для проведения проверки», — рассказал Филипоненко.

По предварительной информации, два дня назад солдаты 2-го батальона установили минные заграждения на потенциально «танкоопасных направлениях», но на картах местности их не обозначили. Пока что следствие не исключает версию с умышленным убийством замкомбрига, поскольку Прусов был замешан в контрабандной схеме с перепродажей оружия.

Ранее власти ЛНР пожаловались на то, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили мины на окраинах города Попасная, что угрожает не только жизням мирных жителей, но и наблюдателям миссии ОБСЕ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
украина всу донбасс
Комментировать