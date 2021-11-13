Эксперт Михайловский: немецкая армия примет участие в антироссийских учениях в Латвии

Москва, 13 ноября. Германия перебросила свои войска в Польшу в рамках новой антироссийской стратегии Североатлантического альянса. Об этом заявил военный эксперт Александр Михайловский.

Ранее стало известно, что Германия отправила ограниченный воинский контингент в Польшу. По неподтвержденным данным, немецкие войска переброшены в Восточную Европу для усиления польских военных на границе с Белоруссией, передает «Московский комсомолец».

Военный эксперт Александр Михайловский отмечает, что в настоящее время вблизи белорусской границы размещены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, бронетранспортеры Fuchs и другая военная техника бундесвера. По его словам, появление немецких войск в Польше связано с реализацией новой антироссийской стратегии НАТО.

Аналитик предположил, что немецкие военные могут быть задействованы в предстоящих военных учениях Iron Wolf, которые пройдут на территории Латвии и будут носить антироссийский характер.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что польская армия стягивает военную технику и крупнокалиберное вооружение к белорусской границе. По его словам, Польша выставила цепь силовиков, а также артиллерию возле белорусской границы.