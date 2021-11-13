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Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
Кадр из фильма «Сваты»

Москва, 13 ноября. Актриса Татьяна Кравченко, полюбившаяся миллионам зрителей благодаря роли Вали Будько в сериале «Сваты», рассказала подробности о проекте.

Первый сезон семейной комедии вышел в 2008 году и сразу стал хитом. Зрители с 2013 года ждут седьмого сезона «Сватов», съемки которого вот-вот должны завершиться.

«Да! Будет продолжение «Сватов». Идут уже съемки в Белоруссии. Как же это хорошо! Полюбился наш сериал. Добрый, юморной, честный он. Помню, как сказали нам, что продолжения не будет, то я прямо вся изревелась!», — поделилась Кравченко с изданием «Аргументы недели».

Артистка не стала называть точную дату выхода нового сезона «Сватов». Поклонники надеются, что увидят любимое телешоу уже в начале следующего года.

Ранее съемочная группа и коллеги по сериалу поздравили с днем рождения актрису Олесю Железняк. Артисты отметили ее большой талант, любовь к работе и творческую самоотдачу.

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