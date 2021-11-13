Глава Пентагона Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы

Вашингтон, 13 ноября. Совместные маневры ВМС США, Румынии, Турции и Украины в Черноморском регионе являются одним из основных компонентов стратегии «сдерживания» России. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, масштабные учения четырех стран у берегов Румынии в Черном море являются способом сдерживания возможных военных угроз.

«Я часто говорю о концепции "интегрированного сдерживания" как способе сдерживания будущих военных угроз. Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», — написал Остин в своем Twitter.

Напомним, 12 ноября семь кораблей ВМС США, Румынии, Турции и Украины приняли участие в совместных маневрах, прошедших в акватории Черного моря близ румынских берегов. Командующий Шестым флотом США вице-адмирал Юджин Блэк намерен встретиться с представителями Министерства обороны Румынии, поэтому американские корабли задержатся в порту Констанца до 14 ноября.

Ранее сообщалось, что самолет Lockheed U-2S из состава ВВС США провел разведывательный полет вдоль российской границы из воздушного пространства Украины.