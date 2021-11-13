Дизайнер Шторм представил рендер уникальной двухэтажной Lada Vesta CW Cross

Москва, 13 ноября. Дизайнер Александр Шторм презентовал изображения двухэтажного автомобиля Lada Vesta CW Cross, который не имеет аналогов в мире. В случае начала производства модели это даст возможность отечественному автопрому показать свою мощь, считает автор проекта.

Представленная Штормом совместно с iReactor версия двухэтажного транспорта призвана минимизировать дорожные пробки в густонаселенных пунктах. Помимо этого, кроссовый универсал может стать хорошим вариантом для проведения экскурсий по пересеченной местности и легкому бездорожью. В машине легко разместятся десять человек — к пяти местам в кабине дизайнер добавил пять пассажирских сидений наверху.

За устойчивость при резком повороте будут отвечать усовершенствованные поперечные балки. Они же помогут автомобилю не опрокинуться. Однако скорость двухэтажной Lada Vesta CW Cross из-за нагрузки в любом случае едва ли превысит 100 км/ч.

Между тем специалисты НТИ «Сенсорика» на территории Сколково заняты созданием новой системы технического зрения автомобиля.

Кроме того, готовятся к серийному выпуску родстер «Крым» и внедорожник «Стрела». Их разработали специалисты Военно-промышленной компании и МГТУ имени Н. Э. Баумана, пишет «ФедералПресс».