Читатели The Times высмеяли допустившего «случайную» войну с Россией британского генерала

Лондон, 13 ноября. Читатели газеты The Times высмеяли начальника штаба обороны Великобритании генерал Ника Картера, заявившего о риске войны Запада с Россией из-за «случайности».

Ранее Картер выразил уверенность, что отношения между Россией и западными странами испытывают небывалую напряженность. По его мнению, это может привести к открытому конфликту из-за любой «случайности». В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, отметив, что подобная ситуация может стать причиной масштабного противостояния.

Читатели The Times резко отреагировали на заявление генерала, обвинив британское военное руководство в снижении обороноспособности страны.

«Это просто смешно! Мы сразу сбежим куда подальше при первом же упоминании о возможном участии в войне против России», — написал Bomber Harris.

Многие читатели отметили, что к настоящему моменту в Вооруженных силах Великобритании остались «один танк и авианосец», которые постоянно ломаются. Кроме того, британцы обвинили премьер-министра Бориса Джонсона в ухудшении отношений со всеми союзниками Лондона.

«К сожалению, в нынешнее тяжелое время во главе нашей страны оказался худший премьер-министр за всю ее историю», — пишет Mr Patrick Elliott.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании направило британских военных на границу Польши и Белоруссии для помощи Варшаве в урегулировании миграционного кризиса. По данным ведомства, британские военнослужащие помогут польской стороне в укреплении заграждений на границе с Белоруссией.