Украинцев удивили планы Киева по замене российского газа

Киев, 13 ноября. Украинцы отреагировали на планы властей закупать газ в разгар отопительного сезона в Словакии.

Ранее такое заявление сделал заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов. По словам представителя Минэнерго, если зимой Украине не будет хватать голубого топлива, она без проблем сможет импортировать его из Словакии. При этом он подчеркнул, что на счетах у «Нафтогаза» достаточно средств даже для покупки газа по цене в тысячу долларов за тысячу кубометров.

Украинских пользователей Сети немало удивили слова Немчинова. Многие выразили недоумение в связи с выбором поставщика, ведь Словакия не занимается собственной добычей газа.

«В Словакии разве открыли крупное месторождение газа?»; «А в Словакии есть месторождения газа? Не знал»; «Пить воду можно из любой колонки, но главный кран все равно находится на водокачке»; «Интересно, а сами словаки в курсе, что Немчинов собрался у них газ импортировать?»; «Откуда зимой у Словаков появится так много лишнего газа?», — недоумевают пользователи Сети.

Новостное агентство «Харьков». /

Также комментаторы отметили, что для реального импорта «словацкого» топлива Украине придется отказаться от российского транзита, ведь газотранспортная система работает только в одну сторону. При этом в любом случае топливо обойдется Незалежной очень дорого, хотя страна могла бы заниматься собственной добычей и не зависеть столь сильно от третьих сторон.

«Самое интересное, что по одной трубе невозможно качать газ сразу в обе стороны. Поэтому, чтобы купить газ у Словакии, сначала придется остановить транзит в Европу, а это автоматически приведет к тому, что весь европейский газ в Европу потечет мимо Украины»; «А где же рост добычи собственного угля, газа, электроэнергии? Столько планов было у правительства, а теперь только и слышим, что мифические обещания покупать втридорога газ через посредников»; «Хорошая мысль, а главное, своевременная. Где Немчинов был раньше, когда можно было купить топливо по нормальной цене? Там сейчас газ под 900 долларов, для нас он будет просто "золотым"»; «Как всегда, ничего вовремя не сделали, а теперь приходится бегать с протянутой рукой по миру и выпрашивать газ, да еще по неподъемной цене. Независимость страны и забота о народе у них только на словах», — негодуют комментаторы.

Новостное агентство «Харьков». /

В то же время некоторые украинцы признали, что даже такой вариант в сложившихся обстоятельствах их устроит, если он позволит жителям страны не остаться без тепла и света.

«Выживаем как умеем. Теперь только это и остается. Вряд ли наши правители придумают что-то лучше, чем и дальше через Европу газ покупать» «Ну и хорошо, коли так! Главное, чтобы денег на этот газ хватило у властей, и чтобы в итоге свет и отопление в домах были»; «Дай бог. Лишь бы народ не вымерз и не разбежался с голодухи»; «Стоило ожидать, что ничего оригинальнее в правительстве и не придумают. Наверняка и деньги на топливо, как обычно, у МВФ возьмут. Видимо, мы теперь обречены по такой схеме жить, надо привыкать», — пишут украинцы в Сети.

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