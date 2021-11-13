Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 21:11
21:07
Общество
Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться среди сверстников
21:06
Армия
Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021
21:06
Политика
Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
21:06
Армия
Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
21:05
Общество
Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
21:04
Армия
Эксперт Михайловский: немецкая армия примет участие в антироссийских учениях в Латвии
21:03
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
21:03
Весь мир
Турецкие власти обвинили семью израильтян в шпионаже за фотографирование резиденции Эрдогана
21:01
Армия
Глава Пентагона Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы
21:01
Экономика
Дизайнер Шторм представил рендер уникальной двухэтажной Lada Vesta CW Cross
Все новости

Украинцев удивили планы Киева по замене российского газа
Экономика
Украинцев удивили планы Киева по замене российского газа
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 13 ноября. Украинцы отреагировали на планы властей закупать газ в разгар отопительного сезона в Словакии.

Ранее такое заявление сделал заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов. По словам представителя Минэнерго, если зимой Украине не будет хватать голубого топлива, она без проблем сможет импортировать его из Словакии. При этом он подчеркнул, что на счетах у «Нафтогаза» достаточно средств даже для покупки газа по цене в тысячу долларов за тысячу кубометров.

Украинских пользователей Сети немало удивили слова Немчинова. Многие выразили недоумение в связи с выбором поставщика, ведь Словакия не занимается собственной добычей газа.

«В Словакии разве открыли крупное месторождение газа?»;

«А в Словакии есть месторождения газа? Не знал»;

«Пить воду можно из любой колонки, но главный кран все равно находится на водокачке»;

«Интересно, а сами словаки в курсе, что Немчинов собрался у них газ импортировать?»;

«Откуда зимой у Словаков появится так много лишнего газа?», — недоумевают пользователи Сети.

Украинцев удивили планы Киева по замене российского газа
Новостное агентство «Харьков». /

Также комментаторы отметили, что для реального импорта «словацкого» топлива Украине придется отказаться от российского транзита, ведь газотранспортная система работает только в одну сторону. При этом в любом случае топливо обойдется Незалежной очень дорого, хотя страна могла бы заниматься собственной добычей и не зависеть столь сильно от третьих сторон.

«Самое интересное, что по одной трубе невозможно качать газ сразу в обе стороны. Поэтому, чтобы купить газ у Словакии, сначала придется остановить транзит в Европу, а это автоматически приведет к тому, что весь европейский газ в Европу потечет мимо Украины»;

«А где же рост добычи собственного угля, газа, электроэнергии? Столько планов было у правительства, а теперь только и слышим, что мифические обещания покупать втридорога газ через посредников»;

«Хорошая мысль, а главное, своевременная. Где Немчинов был раньше, когда можно было купить топливо по нормальной цене? Там сейчас газ под 900 долларов, для нас он будет просто "золотым"»;

«Как всегда, ничего вовремя не сделали, а теперь приходится бегать с протянутой рукой по миру и выпрашивать газ, да еще по неподъемной цене. Независимость страны и забота о народе у них только на словах», — негодуют комментаторы.

Украинцев удивили планы Киева по замене российского газа
Новостное агентство «Харьков». /

В то же время некоторые украинцы признали, что даже такой вариант в сложившихся обстоятельствах их устроит, если он позволит жителям страны не остаться без тепла и света.

«Выживаем как умеем. Теперь только это и остается. Вряд ли наши правители придумают что-то лучше, чем и дальше через Европу газ покупать»

«Ну и хорошо, коли так! Главное, чтобы денег на этот газ хватило у властей, и чтобы в итоге свет и отопление в домах были»;

«Дай бог. Лишь бы народ не вымерз и не разбежался с голодухи»;

«Стоило ожидать, что ничего оригинальнее в правительстве и не придумают. Наверняка и деньги на топливо, как обычно, у МВФ возьмут. Видимо, мы теперь обречены по такой схеме жить, надо привыкать», — пишут украинцы в Сети.

Ранее экономист Юрий Атаманюк раскрыл реальную реакцию Украины на рвущихся в Евросоюз через Белоруссию беженцев.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Украинцев удивили планы Киева по замене российского газа
украина россия газ словакия
Комментировать