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Васильева объяснила, почему Распутина и Проклова не могли быть ее подругами
Общество
Васильева объяснила, почему Распутина и Проклова не могли быть ее подругами
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 13 ноября. Народная артистка России Татьяна Васильева заявила в YouTube-шоу «Откройте, Давид!», что ей намного легче работается с мужчинами, а с женщинами обычно возникают проблемы.

По словам Васильевой, актриса Елена Проклова и певицы — Мария Максакова и Маша Распутина вряд ли бы смогли стать ее близкими подругами. Она усомнилась в их интеллекте.

«Они туповатые, там не пробьешься. Даже безумная Лолита — и то мне ближе. У меня есть любимые люди и есть те, кого я не хотела бы видеть рядом», — поделилась звезда кино.

Артистка не оставила без комментария и скандал, разгоревшийся вокруг Прокловой, когда она заявила о пережитых в юности домогательствах. Поклонники тогда решили, что речь шла об Олеге Табакове. Васильева полностью встала на сторону ныне покойного режиссера. Не стоило Прокловой вообще публично обвинять его в таких некрасивых вещах, подытожила она.

Ранее Станислав Садальский опубликовал в соцсетях снимок с Жанной Эппле и Татьяной Васильевой. В подписи к фотографии он намекнул, что актрисы в разное время были его возлюбленными.

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васильева актрисы проклова
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