Выступление Никиты Преснякова на «Ледниковом периоде» довело Татьяну Тарасову до припадка

Москва, 13 ноября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова крайне нелестно отозвалась о выступлении певца и музыканта Никиты Преснякова на шоу «Ледниковый период». При этом судья выразила восхищение его матерью Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой.

Пресняков катается на «Ледниковом периоде» в паре с фигуристкой Натальей Забияко. В новом выпуске пара показала на льду номер под песню I Dreamed a Dream в исполнении Энн Хэтэуэй из мюзикла «Отверженные». Однако участникам не удалось продемонстрировать идеальное выступление — они получили средний балл 11,70.

Особенно эмоционально о номере Преснякова и Забияко высказалась Тарасова. По словам тренера, ей понравились только начало и финал выступления.

«Но остальное совершенно не обязательно было смотреть. В номере ты должен понять, кто есть кто, почему этот жест, а не другой. Если ты не понимаешь, значит, что-то не так», — объяснила член жюри.

Как отметила Тарасова, внутри номера было «много грязи», а участники постоянно спотыкались. Кроме того, судье показалось, что в выступлении было много Преснякова, который слишком старался и часто катался один.

«У меня был просто припадок от некоторых моментов. Но я хочу сказать, что ты очень большой молодец, и не боюсь этого сказать», — подвела итог тренер.

Тарасова призналась, что очень любит звездную мать певца и просто обожает его именитую бабушку, как и вся страна. По мнению тренера, упорство и желание учиться сложному музыканту достались именно от знаменитой родни.

Ранее бывшая домработница Пугачевой рассказала о капризном характере Никиты Преснякова. По словам женщины, внук Примадонны устраивал сцены, когда не хотел ложиться спать.