Россияне предложили американцам решение проблемы с армагеддоном

Москва, 13 ноября. Россияне уверены, что у США есть очень простой способ избежать столкновения с РФ и последующего армагеддона.

Для этого, по мнению граждан РФ, нужно всего лишь не провоцировать Москву на конфликт. Таким образом пользователи Сети отреагировали на статью американского журналиста Брента Иствуда, который опубликовал в издании 19Fortyfive статью, посвященную беспилотному подводному аппарату «Посейдон».

По словам обозревателя, этот российский военный дрон сможет легко уничтожить все города Соединенных Штатов и устроить настоящий армагеддон. Иствуд подчеркнул, что это «оружие судного дня», которое вселяет настоящий ужас.

Россияне в Сети бурно отреагировали на опасения американского журналиста. Большинство пользователей выразили мнение, что у Соединенных Штатов не будет никаких оснований бояться «Посейдона», если они сами не станут нападать на Россию или иными способами провоцировать ее на жесткий ответный удар.

«Так не лезьте на рожон. Это же так просто — сидеть на арендованном у индейцев острове и не лезть к другим!»; «А вы, американцы, не будите русского медведя — и будете жить долго и счастливо!»; «Очень опасно недооценивать вероятного противника. Может теперь американцы поймут, с кем точно не надо связываться»; «Это радует. Значит правильно сказал кое-кто: "Зачем нам мир, если России в нем не будет". Пусть все сидят по своим лавкам и не рыпаются»; «"Посейдон" — это благодать божья для врагов, так как убивает в них все желание на нас нападать», — пишут россияне.

youtube.com / Prt Scr Минобороны России

В то же время многие комментаторы отметили, что статья Брента Иствуда только лишний раз подтверждает, насколько сильно Россия уже обошла США в сфере разработки вооружений. По мнению пользователей Сети, американцы вполне обоснованно опасаются военной мощи РФ, ведь их оружие не позволит им дать адекватный ответ России в случае крайней необходимости.

«Если раскрыли характеристики, значит нет боязни, что в ближайшее время кто-то создаст подобное. Либо у нас уже идут более перспективные разработки»; «Очень удачное оружие, ведь все самые большие города заклятых "друзей" России расположены у берегов океанов или морей»; «Даже если США создадут подобное, против России оно будет бесполезно, так как у нас все находится в глубине континента, а в США сконцентрировано у берегов двух океанов»; «Кто бы что ни говорил, а Россия по факту стала самой мощной державой в мире в военном плане. И это даже благодаря "Посейдону", а если еще взять "Авангард" , "Кинжал", "Пересвет" и многое другое, то даже у США нет шансов», — уверены комментаторы.

Ранее стало известно, что жители Польши опасаются серьезных последствий из-за необоснованных обвинений Варшавы в адрес России.