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Британского гонщика Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринта Гран-при Бразилии
Спорт
Британского гонщика Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринта Гран-при Бразилии
Global Look Press  /  Hasan Bratic

Сан-Паулу, 13 ноября. Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон лишился поул-позиции в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.

Семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюиса Хэмилтона лишили поул-позиции в спринте Гран-при Бразилии из-за нарушения технического регламента. В результате проверки выяснилось, что зазор между закрылками заднего антикрыла при включенной системе DRS на машине гонщика «Мерседеса» превысил допустимые по регламенту 85 мм. Из-за этого Хэмилтон, завоевавший поул-позишн, был исключен из протокола квалификации. Британский гонщик будет стартовать в спринте с 20-го места.

Ранее Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева были исключены из списка участников турнира серии «Челленджер» в Австрии. Российские фигуристы приняли решение сняться с турнира в Граце.

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хэмилтон дисквалификация автоспорт гран-при бразилии
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