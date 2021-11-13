Британского гонщика Хэмилтона исключили из протокола квалификации спринта Гран-при Бразилии

Сан-Паулу, 13 ноября. Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон лишился поул-позиции в спринтерской гонке Гран-при Бразилии.

Семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюиса Хэмилтона лишили поул-позиции в спринте Гран-при Бразилии из-за нарушения технического регламента. В результате проверки выяснилось, что зазор между закрылками заднего антикрыла при включенной системе DRS на машине гонщика «Мерседеса» превысил допустимые по регламенту 85 мм. Из-за этого Хэмилтон, завоевавший поул-позишн, был исключен из протокола квалификации. Британский гонщик будет стартовать в спринте с 20-го места.

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