Японская журналистка осталась под впечатлением после гуляний на чеченской свадьбе

Грозный, 13 ноября. Проживающая в Москве японская журналистка Асука Токуяма побывала на чеченской свадьбе и восхитилась разнообразием культур в России.

Путешествие японки по Кавказу привело ее на свадебную церемонию в Чеченской республике, куда ее пригласили со стороны жениха. Путешествие из Москвы в Грозный было весьма захватывающим, но автор не рекомендовала повторять ее опыт — в такси ей пришлось отклонить предложение стать четвертой женой.

В Грозном Асуке сообщили, что невеста не сможет присутствовать на мероприятии, так как в семье случилось горе и все родственники не могут появляться на публике, оплакивая смерть близкого. Однако это не отменяет свадьбу, так как гости приехали со всей России и даже из-за границы.

«В день мероприятия я оделась по местным обычаям — с платком — и пришла на место проведения церемонии. Мужчины и женщины в Чечне обычно не сидят за одним столом, поэтому меня посадили с родственницами жениха по материнской линии», — рассказала японка.

Гости собирались на церемонию постепенно, пришедшие пробовали угощения и развлекались. Певица пела народные песни. Журналистка отметила, что чеченская свадьба не отличается пышностью и пафосом. Самым большим развлечением являются национальные танцы, и они не разочаровали иностранную гостью.

Prt Scr youtube.com / NART studio

Женщины и мужчины танцевали парами, при этом совершенно по-разному, заметила Асука Токуяма.

«Мужчины танцуют яростно и ритмично, а женщины — изящно и плавно, при этом используют в основном только руки... Некоторые танцуют с улыбающимися поднятыми лицами, а некоторые — с опущенными глазами», — заметила журналистка.

Девушка поинтересовалась у присутствующих мужчин, умеют ли они так танцевать. Почти все кивнули в знак согласия.

Обычно невеста не выходит к гостям, а скромно сидит на «втором этаже», ее родители и родственники также не участвуют в церемонии. Жених обычно тоже не выходит к гостям, в Чечне так не принято, объяснили Асуке.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Японка воспользовалась случаем и поинтересовалась у женщин, каким должен быть идеальный мужчина. Ответ был — надежным, сильным и решительным, а также экономически независимым. Любопытство толкнуло журналистку на нарушение правила, и она обратилась к мужчинам с подобным вопросом: какой должна быть идеальная женщина. Выяснилось, что для чеченцев важно изящество и красота девушки, на втором месте — образованность и знание традиций.

К концу свадьбы голова иностранки была «забита вопросительными знаками», ведь чеченские традиции разительно отличались от русских и, конечно же, японских.

«Чеченские обычаи очень интересны, но мне еще не хватает знаний о них. Когда-нибудь я хотела бы написать о них большую статью», — призналась Асука.

Свадебную церемонию завершило выступление главного гостя, им был экс-президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков. Его с женихом связывают давние узы, и это историческая личность.

Журналистка осталась под впечатлением от поездки на Кавказ, она отметила, что Россия по-прежнему является неизведанной культурой, которую можно познать, только путешествуя по стране.

Популярная дагестанская певица Айшат Айсаева несколько раз случайно выступала не на тех праздничных мероприятиях, куда была приглашена. В потоке свадебных торжеств она путала банкетные залы.