Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 21:10
21:07
Общество
Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться среди сверстников
21:06
Армия
Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021
21:06
Политика
Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
21:06
Армия
Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
21:05
Общество
Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
21:04
Армия
Эксперт Михайловский: немецкая армия примет участие в антироссийских учениях в Латвии
21:03
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
21:03
Весь мир
Турецкие власти обвинили семью израильтян в шпионаже за фотографирование резиденции Эрдогана
21:01
Армия
Глава Пентагона Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы
21:01
Экономика
Дизайнер Шторм представил рендер уникальной двухэтажной Lada Vesta CW Cross
Все новости

Организации гражданского общества Ливии проведут дебаты между кандидатами в президенты
Весь мир
Организации гражданского общества Ливии проведут дебаты между кандидатами в президенты
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Бенгази, 13 ноября. Объединение организаций гражданского общества Ливии проведет первые инклюзивные дебаты между кандидатами в президенты страны. Об этом сообщило агентство Sputnik.

Комитет по президентским дебатам, сформированный общественниками, заявил, что участникам диспутов дадут равные возможности для представления своих взглядов перед выборами, намеченными на 24 декабря. Программы покажут в прямом эфире.

Проект организован в координации с Высшей национальной избирательной комиссией. На подготовку ушло несколько месяцев работы.

В заявлении подтверждается, что все члены комитета привержены демократическим дебатам и полностью независимы от каких-либо политических сил. Их работа направлена на повышение осведомленности граждан относительно позиций кандидатов по ключевым вопросам.

На днях избирком зарегистрировал первого претендента на пост президента страны. Им стал гендиректор Al Hamra Company Абдула Хаким Байо.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Организации гражданского общества Ливии проведут дебаты между кандидатами в президенты
выборы ливия
Комментировать