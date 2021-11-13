Организации гражданского общества Ливии проведут дебаты между кандидатами в президенты

Бенгази, 13 ноября. Объединение организаций гражданского общества Ливии проведет первые инклюзивные дебаты между кандидатами в президенты страны. Об этом сообщило агентство Sputnik.

Комитет по президентским дебатам, сформированный общественниками, заявил, что участникам диспутов дадут равные возможности для представления своих взглядов перед выборами, намеченными на 24 декабря. Программы покажут в прямом эфире.

Проект организован в координации с Высшей национальной избирательной комиссией. На подготовку ушло несколько месяцев работы.

В заявлении подтверждается, что все члены комитета привержены демократическим дебатам и полностью независимы от каких-либо политических сил. Их работа направлена на повышение осведомленности граждан относительно позиций кандидатов по ключевым вопросам.

На днях избирком зарегистрировал первого претендента на пост президента страны. Им стал гендиректор Al Hamra Company Абдула Хаким Байо.