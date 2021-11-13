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Садальский поделился историей о пьяном Евстигнееве на гастролях
Общество
Садальский поделился историей о пьяном Евстигнееве на гастролях
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 13 ноября. Известный российский актер и режиссер Станислав Садальский рассказал подписчикам в Instagram байку про Евгения Евстигнеева, Валентина Гафта и Александра Калягина.

По его словам, это произошло на гастролях в Румынии, когда актеры собрались в гостинице. Они устроили посиделки с алкогольными напитками, а затем Евстигнеев рухнул спать. Однако его коллег было трудно угомонить — Гафт и Калягин поспорили о системе Станиславского. В итоге они решили сыграть этюд с «повешенным» в туалете.

«Не поленились — соорудили повешенного из подушки, прицепили его в стенной шкаф и принялись играть. Один сыграл неподдельный ужас и бросился с криком за помощью, другой, представив возможные неприятности, тихонько слинял, пока никто не увидел», — поделился Садальский.

Садальский поделился историей о пьяном Евстигнееве на гастролях
Prt Scr instagram.com / @stassadal

Затем они разбудили Евстигнеева, а тот, никого не слушая, сразу побежал в туалет. Увидев «труп», актер снял его вместе с веревкой и выкинул, а затем заскочил внутрь. В этот момент позади раздался громкий хохот — никто не ожидал такой забавной реакции от пьяного Евстигнеева.

Ранее Станислав Садальский иронично отреагировал на критику со стороны коллеги Татьяны Васильевой. Он сомневается, что она может пользоваться интернетом.

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актер садальский евстигнеев
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